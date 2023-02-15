Верховний суд поставив крапку у справі про націоналізацію ПриватБанку

"Заслухавши позиції сторін у справі за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції державного банку через оскарження договорів, укладених у процесі його націоналізації, Верховний суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Даним рішенням Велика палата підтвердила безапеляційність застосування закону України № 590-ІХ, який прямо забороняє повернення акцій виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

Верховна палата зокрема підтвердила позицію суду першої інстанції, який ще в 2021 році закрив провадження у справі за позовом Дубілета, застосувавши положення закону, згідно з якими єдиним можливим способом захисту прав колишніх учасників банку в разі їх порушення є відшкодування завданої шкоди в грошовій формі.

У прес-службі банку зазначили, що особлива важливість даної справи полягала у тому, що від її результату залежав подальших розгляд ще понад 40 подібних позовів, через які колишні власники ПриватБанку та їх сателіти намагались оскаржити законність процесу націоналізації.