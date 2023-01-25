Верховний суд підтвердив відсутність потерпілих у справі "Роттердам+"

Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.

Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів, які належать Ігорю Коломойському.

Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+", а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.