Верховный суд подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+"

Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.

Признать себя единственными потерпевшими по этому делу пытались Никопольский ферросплавный завод и Запорожский завод ферросплавов, принадлежащих Игорю Коломойскому.

Эти заводы пытались отменить решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября 2022 г., которым суд признал законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+", а также отказал двум заводам в статусе потерпевших от действия формулы.

Напомним, 21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. На следующий день САП возобновило расследование в пятый раз.