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Верховный суд подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+"

Фото: Верховный суд подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховный суд окончательно подтвердил отсутствие потерпевших по делу "Роттердам+", отклонив кассационные жалобы двух ферросплавных заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда от 17 января 2023 года, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.

Признать себя единственными потерпевшими по этому делу пытались Никопольский ферросплавный завод и Запорожский завод ферросплавов, принадлежащих Игорю Коломойскому.

Эти заводы пытались отменить решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября 2022 г., которым суд признал законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+", а также отказал двум заводам в статусе потерпевших от действия формулы.

Напомним, 21 сентября 2022 года ВАКС в четвертый раз признал законность и обоснованность закрытия дела "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. На следующий день САП возобновило расследование в пятый раз.

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