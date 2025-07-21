Верховний Суд не передавав контроль над "Олімпекс Купе" фонду Argentem, - GNT Group

У GNT Group уточнили, що судові суперечки, в яких бере участь Argentem, не стосуються передачі терміналу у власність фонду.

"Argentem мав суперечку з деякими українськими банками щодо частини застави кредиту. Фонд виграв одну з цих суперечок. Суд ніколи не вирішував, що це означає, що Argentem тепер може контролювати термінал", - заявили в компанії.

Більше того, Верховний Суд наразі розглянув лише одну справу з двох — інше рішення очікується наступного місяця.

Також було зазначено, що звинувачення у шахрайстві проти співзасновника компанії Володимира Науменка є безпідставними.

"В заставу передали реальне зерно і термінал вартістю $366 млн", - зазначили в компанії.

За даними GNT, Innovatus не проводив інспекцій понад півтора року, а на терміналі зберігалося 137 тис. тонн зерна.

"Арешт і тримання під вартою Науменка, якого по суті взято у заручники, це ультиматум GNT Group, яка має відмовитись від законного права на захист у господарських судах та погодитись на всі вимоги кредиторів", - заявили в GNT Group.

У компанії також відреагували на слова регіонального менеджера Argentem Джона Паттона, який заявив про знищення заставного зерна в Сумах.

"Заяви Джона Паттона не мають за собою жодних доказів", - наголосили в GNT Group.

У компанії пояснили, що зерно контролювала міжнародна компанія Cotecna, а після псування експертизу проводила Bureau Veritas. Псування відбулося внаслідок війни, без електроенергії та під обстрілами.

"Часткова утилізація була вимушеною для запобігання надзвичайній ситуації", - зазначили в GNT.

Водночас компанія підкреслила, що на терміналі постійно зберігалася достатня кількість зерна для покриття вимог кредитора.

Крім іншого, у GNT Group відкинули закиди про «непрофесіоналізм» і заявили, що у 2022 році Володимир Науменко пропонував щомісячно сплачувати 2 млн доларів для погашення боргу перед фондами - понад 24% річних.

"У відповідь кредитори зажадали отримати одразу всю суму боргу з відсотками", - повідомили в компанії.

GNT також наголосила, що Argentem фігурує в судових конфліктах у різних країнах світу, зокрема в Україні з компаніями "Мрія", "Метінвест" та "Interpipe".

У компанії також нагадали, що у 2024 році Argentem профінансував 20 млн доларів стартап, пов’язаний із російськими бізнесменами, що викликає додаткові репутаційні питання.

У компанії також спростували заяви про нібито «тіньовий» характер роботи терміналу "Олімпекс" і заявили, що жодних доказів цього немає.

"GNT понад 15 років вела прозорий експортний бізнес, проходила міжнародні аудити та працювала з такими структурами, як ЄБРР і CHS", - наголосили в компанії.

Там також зазначили, що не отримували жодних офіційних повідомлень про розслідування з боку СБУ чи БЕБ, і жодне зерно на терміналі не було заарештоване.

Насамкінець, компанія наголосила, що бачить поточну ситуацію, як рейдерське захоплення.

"Скориставшись тим, що на початку війни, український бізнес був паралізований, інвестиційний фонд відбирає бізнес українських підприємців, які вони створювали понад 20 років. Йдеться не про повернення вкладених коштів, йдеться про рейдерське захоплення, адже вартість бізнесу втричі перевищує суму наданого фінансування", - підкреслили у компанії.

У GNT Group повідомили про позитивні для себе рішення в міжнародних судових інстанціях.

"В міжнародних судах ситуація складається не на користь Argentem та Innovatus. GNT отримала швейцарське рішення, що блокує спроби кредиторів контролювати Omega Terminal S.A. Минулого тижня Апеляційний суд Дубая оголосив незаконним призначення кредиторами ліквідаторів та директорів в одну з торгових та холдингових компаній групи", - йдеться в заяві.