Верховный Суд не передавал контроль над "Олимпекс Купе" фонду Argentem, - GNT Group

В GNT Group уточнили, что судебные споры, в которых участвует Argentem, не касаются передачи терминала в собственность фонда.

"Argentem имел спор с некоторыми украинскими банками относительно части залога кредита. Фонд выиграл один из этих споров. Суд никогда не решал, что это означает, что Argentem теперь может контролировать терминал",- заявили в компании.

Более того, Верховный Суд пока рассмотрел только одно дело из двух - другое решение ожидается в следующем месяце.

Также было отмечено, что обвинения в мошенничестве против соучредителя компании Владимира Науменко являются безосновательными.

"В залог передали реальное зерно и терминал стоимостью $366 млн",- отметили в компании.

По данным GNT, Innovatus не проводил инспекций более полутора лет, а на терминале хранилось 137 тыс. тонн зерна.

"Арест и содержание под стражей Науменко, который по сути взят в заложники, это ультиматум GNT Group, которая должна отказаться от законного права на защиту в хозяйственных судах и согласиться на все требования кредиторов",- заявили в GNT Group.

В компании также отреагировали на слова регионального менеджера Argentem Джона Паттона, который заявил об уничтожении залогового зерна в Сумах.

"Заявления Джона Паттона не имеют за собой никаких доказательств", - отметили в GNT Group.

В компании объяснили, что зерно контролировала международная компания Cotecna, а после порчи экспертизу проводила Bureau Veritas. Порча произошла в результате войны, без электроэнергии и под обстрелами.

"Частичная утилизация была вынужденной для предотвращения чрезвычайной ситуации",- отметили в GNT.

В то же время компания подчеркнула, что на терминале постоянно хранилось достаточное количество зерна для покрытия требований кредитора.

Помимо прочего, в GNT Group отвергли упреки о "непрофессионализме" и заявили, что в 2022 году Владимир Науменко предлагал ежемесячно платить 2 млн долларов для погашения долга перед фондами - более 24% годовых.

"В ответ кредиторы потребовали получить сразу всю сумму долга с процентами",- сообщили в компании.

GNT также отметила, что Argentem фигурирует в судебных конфликтах в разных странах мира, в частности в Украине с компаниями "Мрия", "Метинвест" и "Interpipe".

В компании также напомнили, что в 2024 году Argentem профинансировал 20 млн долларов стартап, связанный с российскими бизнесменами, что вызывает дополнительные репутационные вопросы.

В компании также опровергли заявления о якобы "теневом" характере работы терминала "Олимпикс" и заявили, что никаких доказательств этого нет.

"GNT более 15 лет вела прозрачный экспортный бизнес, проходила международные аудиты и работала с такими структурами, как ЕБРР и CHS",- подчеркнули в компании.

Там также отметили, что не получали никаких официальных сообщений о расследовании со стороны СБУ или БЭБ, и ни одно зерно на терминале не было арестовано.

Наконец, компания отметила, что видит текущую ситуацию, как рейдерский захват.

"Воспользовавшись тем, что в начале войны, украинский бизнес был парализован, инвестиционный фонд отбирает бизнес украинских предпринимателей, которые они создавали более 20 лет. Речь идет не о возврате вложенных средств, речь идет о рейдерском захвате, ведь стоимость бизнеса втрое превышает сумму предоставленного финансирования", - подчеркнули в компании.

В GNT Group сообщили о положительных для себя решениях в международных судебных инстанциях.

"В международных судах ситуация складывается не в пользу Argentem и Innovatus. GNT получила швейцарское решение, блокирующее попытки кредиторов контролировать Omega Terminal S.A. На прошлой неделе Апелляционный суд Дубая объявил незаконным назначение кредиторами ликвидаторов и директоров в одну из торговых и холдинговых компаний группы", - говорится в заявлении.