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Верховний суд буде оскаржувати поновлення Богдана Львова на посаді судді

Середа 10 січня 2024 19:48
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Верховний суд буде оскаржувати поновлення Богдана Львова на посаді судді Фото: Богдан Львов (pravo ua)
Автор: Наталія Кава

Верховний Суд України буде подавати апеляцію щодо рішення Київського окружного адміністративного суду (КОАС) про відновлення Богдана Львова на посаді судді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховного суду.

У середу, 10 січня 2024 року стало відомо, що Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Львова поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

"Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку", - заявили у Верховному суді.

Що відомо про справу судді Львова

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування про те, що суддя Верховного суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Львов, зі свого боку, спростував звинувачення та заявив, що недостовірну інформацію щодо нього поширюють з метою дискредитації.

Як стверджують журналісти, Служба безпеки України також підтвердила наявність громадянства Росії у судді. СБУ не виступала з офіційними заявами щодо цього, втім Львова позбавили доступу до державної таємниці.

Зокрема наявність у судді громадянства країни-терориста підтвердив журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв.

5 жовтня 2022 року колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував голову Богдана Львова зі штату Верховного суду, а вже 9 листопада останній подав позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Детальніше про розслідування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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