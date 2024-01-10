Верховный суд будет обжаловать восстановление Богдана Львова в должности судьи

Верховный Суд Украины будет подавать апелляцию по решению Киевского окружного административного суда (КОАС) о возобновлении Богдана Львова в должности судьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

В среду, 10 января 2024 стало известно, что Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Львова возобновление в должности и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

"Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет оспаривать его в апелляционном порядке", - заявили в Верховном суде.

Что известно о деле судьи Львова

15 сентября 2022 журналисты "Схем" обнародовали расследование о том, что судья Верховного суда Богдан Львов во время конкурса на должность судьи вероятно имел паспорт Российской Федерации. Львов со своей стороны опроверг обвинения и заявил, что недостоверную информацию о нем распространяют с целью дискредитации.

Как утверждают журналисты, Служба безопасности Украины также подтвердила наличие гражданства России у судьи. СБУ не выступала с официальными заявлениями по этому поводу, впрочем Львова лишили доступа к государственной тайне.

В частности, наличие у судьи гражданства страны-террориста подтвердил журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев.

5 октября 2022 бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев отчислил председателя Богдана Львова из штата Верховного суда, а уже 9 ноября последний подал иск в Окружной административный суд Киева.

Подробнее о расследовании можно прочитать в материале РБК-Украина.

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