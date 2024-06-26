Верховний суд не братиметься за деякі справи щодо аліментів і їх стягнення: що змінилось

Нещодавно Верховна Рада схвалила в другому читанні проект закону №11026 щодо нової межі для визначення малозначних справ у Цивільному процесуальному кодексі та справ незначної складності у Кодексі адміністративного судочинства. Йдеться, зокрема, про справи щодо зменшення розміру аліментів і припинення їх стягнення.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після набуття ним чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №11026 про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) та Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) щодо гарантування права на судовий захист у малозначних спорах було зареєстровано у Верховній Раді 19 лютого 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів: Максим Дирдін, Володимир Ватрас, Ігор Васильєв, Ігор Фріс, Денис Маслов, Валерій Божик і Сергій Швець.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правової політики під керівництвом Дениса Маслова.

Проект закону №11026 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

19 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила його в цілому 296 голосами.

24 червня документ було направлено на підпис президенту.

Мета законопроекту

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №11026 було розроблено з метою:

виконання рішення Конституційного суду України (КСУ) №10-р(II)/2023 від 22 листопада 2023 року

забезпечення ефективності здійснення цивільного та адміністративного судочинства

гарантування права на судовий захист у малозначних спорах

У рішенні КСУ йдеться про те, що встановлення у процесуальному законі розміру ціни позову (як критерію для віднесення справи до категорії малозначних) має бути ґрунтовано на принципові домірності.

Це зобов'язало державу визначити такий розмір ціни позову, який не буде надмірним і не спотворить розуміння справи як малозначної для особи.

Виходячи з цього, документ пропонує привести деякі норми ЦПК і КАСУ у відповідність до Конституції України (зокрема визначити нові грошові межі для віднесення справ до малозначних).

Варто зазначити, що малозначні справи з метою швидкого вирішення справи розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження, яке характеризується:

скороченими строками розгляду

відсутністю підготовчого засідання

можливістю розгляду справи без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами

Що зміниться у ЦПК

Законопроект №11026 пропонує внести низку змін до Цивільного процесуального кодексу (викласти в новій редакції):

пункти 1, 2, 3, 5 частини 6 статті 19 ЦПК

частину 5 статті 274 ЦПК

пункт 1 частини 6 статті 279 ЦПК

частину 1 статті 369 ЦПК

Нижче розглянемо, які справи для цілей ЦПК стануть малозначними (виходячи із запропонованих парламентарями змін).

Справи, ціна позову в яких не перевищує 30 розмірів прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб - тобто 90 840 грн замість нині визначеної суми в 302,8 тис. грн (оскільки ПМ для працездатних осіб станом на 2024 рік становить 3028 грн).

Справи незначної складності, визнані судом малозначними (крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує 80 розмірів ПМ - тобто 242 240 грн замість нині визначених 757 тис. грн).

Справи щодо аліментів (якщо вони не пов'язані з встановленням чи оспорюванням батьківства/материнства):

стягнення аліментів

збільшення та зменшення їх розміру

припинення стягнення аліментів

оплата додаткових витрат на дитину

індексація аліментів

зміна способу їх стягнення

У порівнянні з чинними нормами, малозначними стануть справи про:

зменшення розміру аліментів

припинення їх стягнення

Отже, рішення у цих справах не підлягатимуть оскарженню до Верховного суду.

Натомість справи про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів планують виключити з категорії малозначних.

Справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує 60 розмірів ПМ - тобто 181 680 грн замість нині визначених 757 тис. грн.

Крім того, внесені до частини 5 статті 274 ЦПК зміни пропонують встановити, що суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо:

після прийняття судом до розгляду заяви позивача належним чином подано зустрічний позов або позов третьої особи із самостійними вимогами

за первинним позовом відбулося збільшення розміру позовних вимог або зміна предмета позову (і відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження)

Пункт 1 частини 6 статті 279 ЦПК корегується стосовно того, коли суд може відмовити у задоволенні клопотання сторони про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного існування певних умов.

Так, замість умови про суму, яка не перевищує 100 розмірів ПМ (302,8 тис. грн) для відмови, встановлюється, що суд може відмовити, якщо предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує 30 розмірів ПМ (тобто гранична сума зменшується до 90 840 грн).

Виходячи з цього зменшується і сума у частині 1 статті 369 ЦПК.

Пропонується передбачити, що апеляційні скарги на рішення суду у справах з ціною позову менш як 30 розмірів ПМ (90 840 грн замість нині визначених 302,8 тис. грн), крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи.

Які зміни вносяться до КАСУ

Проект закону №11026 пропонує внести відповідні зміни й у Кодекс адміністративного судочинства України.

Так, у пунктах 2 і 4 частини 4 статті 12 КАСУ передбачать, що виключно за правилами загального позовного провадження розглядаються справи у спорах:

щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує 100 розмірів ПМ (302 800 грн замість визначених зараз 1 514 000 грн)

щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів ПМ (1 514 000 грн) - для юридичних осіб та 80 розмірів ПМ (242 200 грн) - для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Зміниться також пункт 6 частини 6 статті 12 КАСУ (щодо віднесення справ до справ незначної складності).

Так, відповідно до нової редакції, справами незначної складності будуть вважатися справи щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує:

100 розмірів ПМ (302 800 грн) - для юридичних осіб

30 розмірів ПМ (90 840 грн) - для фізичних осіб та ФОП

У пунктах 2 і 4 частини 4 статті 257 КАСУ встановлюється, що за правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:

щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб'єкта владних повноважень - якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю (у сумі, що перевищує 100 розмірів ПМ - 302 800 грн)

щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів ПМ (1 514 000 грн) - для юридичних осіб та 100 розмірів ПМ (302 800 грн) - для фізичних осіб та ФОП

Крім того, частина 4 статті 257 КАСУ доповнюється пунктами 5 і 6 про те, що за правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:

щодо оскарження рішень Національної комісії з реабілітації у правовідносинах, що виникли на підставі ЗУ "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"

щодо оскарження індивідуальних актів Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішень Кабінету міністрів (визначених частиною 1 статті 266-1 КАСУ)

Насамкінець, у пункті 4 частини 1 статті 263 КАСУ встановлюється, що суд розглядає за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) справи щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження та сума яких не перевищує: