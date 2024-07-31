UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Верховний лідер Ірану наказав ударити по Ізраїлю після ліквідації лідера ХАМАС, - NYT

Фото: Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Таким чином Іран хоче відповісти на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Троє неназваних іранських чиновників розповіли виданню, що наказ Хаменеї надійшов під час засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

При цьому джерела NYT уточнили, що іранське військове командування розглядає можливість ще одного комбінованого удару безпілотниками та ракетами по військових об'єктах на околицях Тель-Авіва та Хайфи. При цьому Іран "намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах".

Також співрозмовники журналістів уточнили, що це може бути скоординована атака Ірану та його "союзних сил" у Ємені, Сирії та Іраку. Ймовірно, йдеться про бойовиків, яких підтримує Тегеран.

За словами неназваних чиновників, Хаменеї доручив військовим командирам підготувати плани як нападу, так і захисту у разі розширення війни та завдання Ізраїлем або Сполученими Штатами удару по Ірану.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 31 липня, стало відомо про те, що по Тегерану було завдано ракетного удару. Внаслідок цього був ліквідований лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія та один з його охоронців.

Іран одразу ж звинуватив в атаці Ізраїль. Але ізраїльські чиновники не підтверджували своєї причетності до інциденту.

Примітно, що Ганія був ліквідований після того, як він взяв участь в інавгурації іранського президента Масуда Пазешкіана.

Більш детально про Ісмаїла Ганію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІранРакетний ударАтака дронів