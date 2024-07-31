Верховный лидер Ирана приказал ударить по Израилю после ликвидации лидера ХАМАС, - NYT

Три неназванных иранских чиновника рассказали изданию, что приказ Хаменеи поступил в ходе заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

При этом источники NYT уточнили, что иранское военное командование рассматривает возможность еще одного комбинированного удара беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы. При этом Иран "будет стараться избегать ударов по гражданским объектам".

Также собеседники журналистов уточнили, что это может быть скоординированная атака Ирана и его "союзных сил" в Йемене, Сирии и Ираке. Вероятно, речь идет о боевиках, которых поддерживает Тегеран.

По словам неназванных чиновников, Хаменеи поручил военным командирам подготовить планы как нападения, так и защиты в случае расширения войны и нанесения Израилем или Соединенными Штатами удара по Ирану.