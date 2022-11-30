Верховний комісар ООН з прав людини відвідає Україну у грудні

Наголошується, що Тюрк відвідає Київ та населені пункти у Київській області. Також очікується, що він приїде до Харкова, Ізюму, Ужгорода.

Під час візиту він проведе зустрічі з місцевою владою та мешканцями.

Як повідомляється на сайті ООН, Тюрк має поспілкуватися з жертвами, чиї права людини було порушено.

Уточнюється, що, зокрема, він спілкуватиметься з родичами цивільних осіб, які зникли безвісти або зазнали насильницьких зникнень, та родичами військовополонених.

7 грудня у Києві відбудеться його підсумкова пресконференція.

Нагадаємо, в жовтні Комісія Організації Об'єднаних Націй оприлюднила звіт. У ньому йдеться про результати розслідування порушень прав людини. Зокрема, зафіксовано низку ознак воєнних злочинів з боку російських загарбників на території областей, які перебували у тимчасовій окупації.

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