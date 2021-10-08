Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в строительной сфере, - Чернышов

Парламент рассмотрит усиление административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере строительства, которое инициировал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Комитет ВР по правоохранительной деятельности одобрил законопроект №5877 и направил на рассмотрение нардепов.

"Ответственность в сфере градостроительства нужно усиливать. И не только административную, но и уголовную. Мы все были свидетелями того, как эта отрасль десятки лет превращалась в источник обогащения дельцов и постоянных нарушений в застройке. Масштабы ущерба, нанесенного государству и гражданам, - колоссальные. Конечно, шаги, которые мы делаем, чтобы прекратить злоупотребления, не устраивают некоторых "игроков" рынка, потому что о схемах и откатах им придется забыть. Но Минрегион продолжает воплощать в жизнь реформу градостроительства. Надеемся на поддержку нардепов уже в зале Верховной рады. Этот законопроект - лучшая мотивация работать исключительно в правовом поле", - прокомментировал Алексей Чернышов.

Отметим, речь идет об усилении административной и уголовной ответственности для всех участников процесса: непосредственно за незаконное строительство ("нахалбуды"), нарушения со стороны проектировщиков и архитекторов и тому подобное. В то же время увеличивается и перечень преступлений, за которые могут быть привлечены субъекты градостроительной деятельности к ответственности.

"Уголовный кодекс, согласно законопроекту, дополняется статьей 197-2, предусматривающей усиление уголовной ответственности за самовольное строительство. В том числе, в пределах территорий памятников культурного наследия, историко-культурных заповедников, историко-культурных заповедных территорий. Это - один из важных этапов реформы градостроительства", - подчеркнул Алексей Чернышов.