Рада розгляне законопроект про посилення відповідальності за порушення в будівельній сфері, - Чернишов

"Відповідальність у сфері містобудування потрібно посилювати. І не лише адміністративну, а й кримінальну. Ми всі були свідками того, як ця галузь десятки років перетворювалась на джерело збагачення ділків та постійних порушень у забудові. Масштаби збитків, завданих державі та громадянам, є колосальними. Звісно ж, кроки, які ми робимо, аби припинити зловживання, не влаштовують деяких “гравців” ринку, бо про схеми та відкати їм доведеться забути. Але Мінрегіон продовжує втілювати у життя реформу містобудування. Сподіваємось на підтримку нардепів вже в залі Верховної ради. Цей законопроект - найкраща мотивація працювати виключно в правовому полі", - прокоментував Олексій Чернишов.

Зазначимо, йдеться про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності для всіх учасників процесу: безпосередньо за незаконне будівництво ("нахалбуди"), порушення з боку проєктувальників та архітекторів тощо. Водночас збільшується і перелік злочинів, за які можуть притягатися суб'єкти містобудівної діяльності до відповідальності.



"Кримінальний кодекс, згідно з законопроєктом, доповнюється статтею 197-2, якою передбачається посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво. У тому числі у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територіях. Це - один із важливих етапів реформи містобудування", - наголосив Олексій Чернишов.