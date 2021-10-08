Рада розгляне законопроект про посилення відповідальності за порушення в будівельній сфері, - Чернишов

Парламент розгляне посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у сфері будівництва, яке ініціював міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Комітет ВР з правоохоронної діяльності схвалив законопроект №5877 та скерував на розгляд нардепів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.
"Відповідальність у сфері містобудування потрібно посилювати. І не лише адміністративну, а й кримінальну. Ми всі були свідками того, як ця галузь десятки років перетворювалась на джерело збагачення ділків та постійних порушень у забудові. Масштаби збитків, завданих державі та громадянам, є колосальними. Звісно ж, кроки, які ми робимо, аби припинити зловживання, не влаштовують деяких “гравців” ринку, бо про схеми та відкати їм доведеться забути. Але Мінрегіон продовжує втілювати у життя реформу містобудування. Сподіваємось на підтримку нардепів вже в залі Верховної ради. Цей законопроект - найкраща мотивація працювати виключно в правовому полі", - прокоментував Олексій Чернишов.
Зазначимо, йдеться про посилення адміністративної та кримінальної відповідальності для всіх учасників процесу: безпосередньо за незаконне будівництво ("нахалбуди"), порушення з боку проєктувальників та архітекторів тощо. Водночас збільшується і перелік злочинів, за які можуть притягатися суб'єкти містобудівної діяльності до відповідальності.
"Кримінальний кодекс, згідно з законопроєктом, доповнюється статтею 197-2, якою передбачається посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво. У тому числі у межах територій пам’яток культурної спадщини, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територіях. Це - один із важливих етапів реформи містобудування", - наголосив Олексій Чернишов.
Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов розказав УП про концепцію реформи сфери містобудування. Вона, за словами міністра розвитку громад та територій, базується на трьох принципах: цифровізація, децентралізація, відповідальність.
За інформацією Мінрегіону, в Єдиній електронній системі у сфері будівництва буде генеруватися вся документація на об’єкти - від містобудівних умов та обмежень до акту готовності об’єкту, експлуатації та верифікації з інформацією з усіх реєстрів. За наявності всіх необхідних документів, система видаватиме дозвіл автоматично.
Так само автоматично об’єкти будівництва прийматимуться в експлуатацію. Реформа містобудівної галузі також передбачає максимальну децентралізацію процесів контролю за будівництвом.