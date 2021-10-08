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Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в строительной сфере, - Чернышов

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Киев, Пятница 08 октября 2021 11:06
Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за нарушения в строительной сфере, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Парламент рассмотрит усиление административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере строительства, которое инициировал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Комитет ВР по правоохранительной деятельности одобрил законопроект №5877 и направил на рассмотрение нардепов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

"Ответственность в сфере градостроительства нужно усиливать. И не только административную, но и уголовную. Мы все были свидетелями того, как эта отрасль десятки лет превращалась в источник обогащения дельцов и постоянных нарушений в застройке. Масштабы ущерба, нанесенного государству и гражданам, - колоссальные. Конечно, шаги, которые мы делаем, чтобы прекратить злоупотребления, не устраивают некоторых "игроков" рынка, потому что о схемах и откатах им придется забыть. Но Минрегион продолжает воплощать в жизнь реформу градостроительства. Надеемся на поддержку нардепов уже в зале Верховной рады. Этот законопроект - лучшая мотивация работать исключительно в правовом поле", - прокомментировал Алексей Чернышов.

Отметим, речь идет об усилении административной и уголовной ответственности для всех участников процесса: непосредственно за незаконное строительство ("нахалбуды"), нарушения со стороны проектировщиков и архитекторов и тому подобное. В то же время увеличивается и перечень преступлений, за которые могут быть привлечены субъекты градостроительной деятельности к ответственности.

"Уголовный кодекс, согласно законопроекту, дополняется статьей 197-2, предусматривающей усиление уголовной ответственности за самовольное строительство. В том числе, в пределах территорий памятников культурного наследия, историко-культурных заповедников, историко-культурных заповедных территорий. Это - один из важных этапов реформы градостроительства", - подчеркнул Алексей Чернышов.

Напомним, ранее Алексей Чернышов рассказал УП о концепции реформы сферы градостроительства. Она, по словам министра развития общин и территорий, базируется на трех принципах: цифровизации, децентрализации, ответственности.

По информации Минрегиона, в Единой электронной системе в сфере строительства будет генерироваться вся документация на объекты - от градостроительных условий и ограничений к акту готовности объекта, эксплуатации и верификации информации из всех реестров. При наличии всех необходимых документов, система будет выдавать разрешение автоматически.

Так же автоматически объекты строительства будут приниматься в эксплуатацию. Реформа градостроительной отрасли также предусматривает максимальную децентрализацию процессов контроля за строительством.

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Парламент Алексей Чернышов Министерство развития громад и территорий
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