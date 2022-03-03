ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верховная Рада призвала закрыть небо над Украиной и ввести миротворцев ООН

Новина українською →
Украина, Четверг 03 марта 2022 16:11
Верховная Рада призвала закрыть небо над Украиной и ввести миротворцев ООН Фото: Рада приняла ряд обращений в международные организации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины в четверг, 3 марта, провела пленарное заседание. Парламент утвердил ряд обращений к международным организациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Telegram.

В частности, народные депутаты поддержали обращение к ООН, Международному комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам.

Украинские парламентарии призвали международное сообщество помочь срочно обеспечить защиту гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

Кроме того, Верховная Рада призывает:

  • немедленно ввести бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критической инфраструктуры;
  • безотлагательно открыть "зеленные" коридоры для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, гарантировать их безопасность в сотрудничестве с Красным Крестом, обеспечить гуманитарную помощь пострадавшим и гражданским;
  • ввести в Украину миротворческие силы на основании Резолюции ГА ООН 377 (V) "объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также народные депутаты обратились к генеральному секретарю ООН с просьбой стать посредником для прекращения войны.

Напомним, что Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси