ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верховна Рада закликала закрити небо над Україною та ввести миротворців ООН

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 березня 2022 16:11
Верховна Рада закликала закрити небо над Україною та ввести миротворців ООН Фото: Рада ухвалила ряд звернень до міжнародних організацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України в четвер, 3 березня, провела пленарне засідання. Парламент затвердив ряд звернень до міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Telegram.

Зокрема, народні депутати підтримали звернення до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів.

Українські парламентарі закликали міжнародну спільноту допомогти терміново забезпечити захист цивільного населення від збройних нападів російських загарбників.

Крім того, Верховна Рада закликає:

  • негайно запровадити безпольотної зони над територією України. Це захистить цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури;
  • невідкладно відкрити "зеленні" коридори для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, гарантувати їхню безпеку у співпраці з Червоним Хрестом, забезпечити гуманітарну допомогу постраждалим та цивільним;
  • ввести в Україну миротворчі сили на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Також народні депутати звернулися до генерального секретаря ООН з проханням стати посередником для припинення війни.

Нагадаємо, що Європейський парламент затвердив резолюцію з рекомендаціями членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі