Верховна Рада закликала закрити небо над Україною та ввести миротворців ООН
Верховна Рада України в четвер, 3 березня, провела пленарне засідання. Парламент затвердив ряд звернень до міжнародних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю партії "Слуга народу" Олену Шуляк в Telegram.
Зокрема, народні депутати підтримали звернення до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європарламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів.
Українські парламентарі закликали міжнародну спільноту допомогти терміново забезпечити захист цивільного населення від збройних нападів російських загарбників.
Крім того, Верховна Рада закликає:
- негайно запровадити безпольотної зони над територією України. Це захистить цивільне населення, об’єкти світової культурної спадщини та критичної інфраструктури;
- невідкладно відкрити "зеленні" коридори для безпечної евакуації жінок, дітей та літніх людей, гарантувати їхню безпеку у співпраці з Червоним Хрестом, забезпечити гуманітарну допомогу постраждалим та цивільним;
- ввести в Україну миротворчі сили на підставі Резолюції ГА ООН 377 (V) "Об’єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.
Також народні депутати звернулися до генерального секретаря ООН з проханням стати посередником для припинення війни.
Нагадаємо, що Європейський парламент затвердив резолюцію з рекомендаціями членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.