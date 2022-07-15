Верховная рада не будет рассматривать вопрос мира и войны дистанционно, - Корниенко

Никаких мирных соглашений или изменений в Конституцию парламент в дистанционном режиме принимать не будет. Поэтому все предостережения относительно имплементации условного "Минска-3" дистанционно - это манипуляции оппозиции.

Об этом заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

"Дистанционно - нет. Там прямо записано: вопросы войны и мира не рассматриваются дистанционно. Мы специально прописали такие предостережения после того, как уважаемая оппозиция еще в середине марта манипулировала, что за закрытыми дверями мы будем что-то принимать", - пояснил Корниенко.