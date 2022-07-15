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Верховна рада не розглядатиме питання миру та війни дистанційно, - Корнієнко

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Україна, П'ятниця 15 липня 2022 17:11
Верховна рада не розглядатиме питання миру та війни дистанційно, - Корнієнко Фото: Олександр Корнієнко, перший віцеспікер парламенту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Жодних мирних угод чи змін до Конституції парламент у дистанційному режимі приймати не буде. Тому усі застереження щодо імплементації умовного "Мінська-3" дистанційно - це маніпуляції опозиції.

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua.

"Дистанційно - ні. Там прямо записано: питання війни та миру не розглядаються дистанційно. Ми спеціально прописали такі застереження після того, як шанована опозиція ще всередині березня маніпулювала, що за зачиненими дверима ми будемо щось приймати", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, також Олександр Корнієнко розповів, коли депутатів-зрадників позбавлять мандатів.

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