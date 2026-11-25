Закон № 10225-д ухвалили в другому читанні та в цілому. За нього проголосував 271 народний депутат, проти - 8.

Документ визначає правила роботи з віртуальними активами та встановлює вимоги до учасників ринку. Крім того, у ньому прописано порядок оподаткування таких операцій.

Закон набуде чинності з 1 липня 2027 року. Легалізація ринку криптовалют - одне зі зобов'язань України перед Євросоюзом у межах програми Ukraine Facility.

Що змінює закон для ринку

Постачальники послуг із віртуальними активами, зокрема криптобіржі, мають пройти авторизацію. Протягом 60 днів вони повинні стати на облік і щороку подавати звітність про операції резидентів України.

За порушення передбачили штрафи. Поки ринок адаптується, їх суттєво зменшать. Також закон прописує правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.

Окремо заборонили недобросовісну рекламу віртуальних активів. Зокрема, не можна просувати криптовалюти як платіжний засіб в Україні чи обіцяти гарантований прибуток.

Регулювати ринок буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Національний банк здійснюватиме нагляд за частиною електронних грошей.

Також закон посилює фінансовий моніторинг і перевірку, звідки взялися кошти, - так само, як у банках. Для людей, які повідомляють про порушення, передбачили правовий захист.

Як оподатковуватимуть операції

Податок запроваджують за аналогією з цінними паперами. Фізичні особи платитимуть лише з прибутку за підсумками року.

Не оподатковуватимуть обмін одних віртуальних активів на інші, прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати та токени, отримані безоплатно.

Для вже наявних активів до кінця 2028 року діятиме пільгова ставка 5%+5%. Далі вона становитиме 18%+5%.

Операції з випуску та обміну віртуальних активів звільнили від податку на додану вартість. Постачальникам таких послуг заборонили працювати на спрощеній системі оподаткування.

Як повідомляло РБК-Україна, у Мін'юсті пояснили, як чиновникам декларувати криптовалюту.

У декларації треба вказати назву активу, точну кількість монет, дату придбання та вартість у гривнях.