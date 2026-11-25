Закон № 10225-д был принят во втором чтении и в целом. За него проголосовал 271 народный депутат, против - 8.

Документ определяет правила работы с виртуальными активами и устанавливает требования к участникам рынка. Кроме того, в нем прописан порядок налогообложения таких сделок.

Закон вступит в силу с 1 июля 2027 года. Легализация рынка криптовалют - одно из обязательств Украины перед Евросоюзом в рамках программы Ukraine Facility.

Что изменяет закон для рынка

Поставщики услуг с виртуальными активами, в частности, криптобиржи, должны пройти авторизацию. В течение 60 дней они должны стать на учет и ежегодно представлять отчетность об операциях резидентов Украины.

За нарушение предусмотрели штрафы. Пока рынок адаптируется, их существенно снизят. Также закон прописывает правила хранения активов клиентов и защиты их прав.

Отдельно запретили недобросовестную рекламу виртуальных активов. В частности, нельзя продвигать криптовалюты как платежное средство в Украине или обещать гарантированную прибыль.

Регулировать рынок будет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Национальный банк будет осуществлять надзор за частью электронных денег.

Также закон усиливает финансовый мониторинг и проверку, откуда взялись средства - так же, как в банках. Для людей, сообщающих о нарушениях, предусмотрена правовая защита.

Как будут облагать налогом операции

Налог вводится по аналогии с ценными бумагами. Физические лица будут платить только по прибыли по итогам года.

Не будут облагать налогом одних виртуальных активов на другие, прибыль в пределах одной минимальной заработной платы и токены, полученные безвозмездно.

Для уже имеющихся активов до конца 2028 будет действовать льготная ставка 5%+5%. Далее она составит 18%+5%.

Операции по выпуску и обмену виртуальных активов были освобождены от налога на добавленную стоимость. Поставщикам таких услуг запретили работать на упрощенной системе налогообложения.

Как сообщало РБК-Украина, в Минюсте объяснили, как чиновникам декларировать криптовалюту.

В декларации следует указать название актива, точное количество монет, дату приобретения и стоимость в гривнах.