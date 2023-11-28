Верховна рада та Європарламент підписали важливий меморандум. Головні моменти

Підготовка до вступу до ЄС та офіс у Києві

"Кілька хвилин тому ми підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між нашими двома парламентами. Це важливий і символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх відносин. Це також практичний спосіб, яким ми, Європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС", - сказала вона на спільній прес-конференції з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком у Брюсселі у вівторок, 28 листопада.

Крім цього, за словами Мецоли, це партнерство буде ще більше зміцнене рішенням про "заснування постійної присутності Європейського парламенту в Києві".

Зміцнення зв'язків та подальша допомога

Крім цього, президент Європарламенту наголосила, що таким чином вдасться зміцнити парламентські зв'язки між Україною та ЄС. Крім того, вона зупинилась і на необхідності продовжувати надавати підтримку Україні, зокрема військову - через European Peace Facility (EPF), а також із боку членів ЄС.

"По-друге, наша позиція зрозуміла. Ми маємо якнайшвидше домовитися про новий фонд для України в 50 мільярдів доларів", - зазначила Мецола.

Крім того, Мецола наголосила на "величезних зусиллях" України, зокрема Верховної Ради, для вирішення всіх завдань щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Як парламент ми сподіваємося й очікуємо позитивного рішення Європейської ради в грудні цього року. Насамкінець, наше послання таке: Європейський парламент продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнила вона.

За словами голови Верховної ради Руслана Стефанчука, на основі меморандуму буде розроблено план його втілення.

"Сьогодні ми підписали дуже важливий меморандум, який окреслив основні межі нашої співпраці. І на основі цього меморандуму ми розробимо план його реалізації", - сказав він, зазначивши, що Україна в цій співпраці, можливо, виступатиме вже в новій якості - "асоційованого члена Євросоюзу".

Як повідомлялося, конференція президентів Європейського парламенту публічно підтримала початок переговорів щодо вступу України до ЄС.