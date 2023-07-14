Верховна рада попросить президента Грузії помилувати Саакашвілі

З метою збереження життя та здоров’я громадянина України, Верховна рада планує:

закликати президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі;

звернутися до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;

звернутися до парламентів держав - членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії гуманістичного акту та помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.

Обгрунтування постанови

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Верховну раду України до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я третього президента Грузії (2004-2013 рр.), громадянина України Міхеіла Саакашвілі

"З огляду на положення Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, проект звернення Верховної ради ґрунтується на загальноприйнятих міжнародно-правових стандартах у сфері гуманітарного права та подається з метою індивідуалізованого прояву акту гуманізму та милосердя стосовно громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в документі.

Стан здоров'я Саакашвілі

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився.

Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

Після цього президент України Володимир Зеленський віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати грузинського посла на килим. Пізніше дипломата відправили до Тбілісі, йому порадили провести консультації з владою.