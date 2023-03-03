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Верхняя палата парламента Германии приняла резолюцию по поддержке Украины

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Германия, Пятница 03 марта 2023 16:05
Верхняя палата парламента Германии приняла резолюцию по поддержке Украины Фото: верхняя палата парламента Германии (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Верхняя палата парламента Германии - Бундесрат, объединяющая представителей всех 16 федеральных немецких земель, - в пятницу единогласно приняла резолюцию в поддержку Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундесрата.

Это означает, что резолюция потребует от России вывода войск по всей территории Украины и привлечения к ответственности руководства и военных РФ за их многочисленные военные преступления, совершенные за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, Бундесрат поддерживает дальнейшие санкции Европейского Союза против России, увеличение военной помощи Украины и содействие ее членству в ЕС.

Отдельно отмечается возможность сотрудничества немецких и украинских регионов, в частности через города-побратимы, в вопросах образования, науки, культуры, полиции и правосудия, что могло бы способствовать послевоенному восстановлению Украины.

Во время голосования в зале Бундесрата присутствовал приглашенный посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Для нас очень важно выразить солидарность 16 немецких земель с Украиной. Мы стоим рядом с вами, мы разделяем ваши страдания и скорбим вместе с вами по погибшим", - отметил президент Бундесрата Петер Ченчер.

Напомним, вопрос поставки оружия и боеприпасов Украине будет стоять в повестке дня во время переговоров канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джозефом Байденом в пятницу, 3 марта, в Вашингтоне.

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