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Верх цинизма. Оккупанты собираются "сохранять" рабочие места на "Азовстали"

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

На заводе "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе есть возможность "сохранить" рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой "Азовстали", много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер заявил, что разработан план преображения Мариуполя. Он попросил у Путина утвердить документ, чтобы начать работу.

По словам Хуснуллина, на данный момент на "Азовстали" находится 40 миллионов тонн отходов и территорию предприятия нужно зачищать.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.

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Мариуполь