Верх цинизма. Оккупанты собираются "сохранять" рабочие места на "Азовстали"

"Посмотрели развитие промышленности. Посмотрели возможность, что будет с судьбой "Азовстали", много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер заявил, что разработан план преображения Мариуполя. Он попросил у Путина утвердить документ, чтобы начать работу.

По словам Хуснуллина, на данный момент на "Азовстали" находится 40 миллионов тонн отходов и территорию предприятия нужно зачищать.