Верх цинізму. Окупанти збираються "зберігати" робочі місця на "Азовсталі"

На заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі є можливість "зберегти" робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Подивилися розвиток промисловості. Подивилися можливість, що буде з долею "Азовсталі", багато з жителями це питання обговорюємо, бачимо, що там можливо все-таки зберегти частину робочих місць без відновлення шкідливого виробництва", - сказав Хуснуллін.

Віце-прем'єр заявив, що розроблено план перетворення Маріуполя. Він попросив у Путіна затвердити документ, щоб розпочати роботу.

За словами Хуснулліна, на даний момент на "Азовсталі" знаходиться 40 мільйонів тонн відходів і територію підприємства потрібно зачищати.