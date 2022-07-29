RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Верх цинізму. Окупанти збираються "зберігати" робочі місця на "Азовсталі"

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

На заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі є можливість "зберегти" робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Подивилися розвиток промисловості. Подивилися можливість, що буде з долею "Азовсталі", багато з жителями це питання обговорюємо, бачимо, що там можливо все-таки зберегти частину робочих місць без відновлення шкідливого виробництва", - сказав Хуснуллін.

Віце-прем'єр заявив, що розроблено план перетворення Маріуполя. Він попросив у Путіна затвердити документ, щоб розпочати роботу.

За словами Хуснулліна, на даний момент на "Азовсталі" знаходиться 40 мільйонів тонн відходів і територію підприємства потрібно зачищати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Деякі з городян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь