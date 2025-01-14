Верфі ЄС ремонтують російські танкери льодового класу, - FT

Корабельні Європейського Союзу займаються ремонтом російських танкерів льодового класу і пропонують їм сухі доки. Це дозволяє Москві продовжувати транспортувати газ через Арктику попри західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, без технічного обслуговування, яке здійснюють корабельня Damen у Франції та корабельня Fayard A/S у Данії, російському заводу "Ямал СПГ" було б важко отримати доступ до критично важливих ринків взимку, коли ціни на газ у північній півкулі найвищі.

Як свідчать дані супутникових знімків та дані відстеження заходів суден компанії Kpler, ці корабельні обслуговують 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які відправляються із заводу "Ямал СПГ" на північному узбережжі Росії. Деякі судна заходили до корабелень кілька разів.

"Якби ці дві верфі були закриті, це поставило б під сумнів усі логістичні операції. Вони могли б отримати послуги в іншому місці, але це означало б відхилення від їхнього маршруту", розповів сказав фахівець із арктичних перевезень з High North News, який відстежує рух суден, Мальте Гумперт.

За даними FT, вісім з цих танкерів заходили у Damen, а Fayard A/S обслужив дев’ять суден з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас у Damen підтвердили, що відремонтували "кілька суден, залучених до перевезення російського СПГ". Там додали, що при цьому корабельня суворо дотримувалась європейського законодавства про санкції та не має відношення до вибору вантажу, зробленому судноплавними компаніями, які експлуатують ці судна.

"У найближчий час ремонт цих СПГ-суден не планується", - завили у французькій верфі на запит FT.

А ось у Fayard не відповіли на запит видання.

Єдиними судном, яке не зверталося до жодної зі згаданих верфей, є Christophe de Margerie, яке належить підсанкційній російській судноплавній компанії "Совкомфлот".

Санкції США проти Росії

Раніше ми писали про те, що Міністерство фінансів США оголосило про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору, включно з найбільшою нафтовою компанією "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом". Санкції мають завадити Москві в її війні з Україною, позбавивши її мільярдів доларів на місяць.