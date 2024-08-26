У вересні в Латвії почнуться нові масштабні навчання з союзниками по НАТО

Організатором навчань виступають Національні збройні сили Латвії. У них візьме участь близько 11 000 латвійських солдатів та резервістів, а також військовослужбовці союзних сил НАТО, зокрема зі США, Естонії, Литви та Канади.

Зазначається, що метою навчань є підвищення готовності до виконання завдань у випадку загрози для держави. В рамках навчань військові будуть тренуватися співпрацьовувати з різними державними та приватними установами, що грають важливу роль у зміцненні обороноздатності Латвії під час надзвичайного стану. Особлива увага буде приділятися взаємодії з Центром оперативного управління цивільної оборони, державною канцелярією та іншими міністерствами.

Завдяки підтримці штабів НАТО та інших міжнародних партнерів, навчання "Namejs 2024" також включають мобілізаційні перевірки та заходи з укріплення державного кордону, зокрема розміщення фортифікаційних споруд.

Навчаня "Namejs"

Військові навчання "Namejs" проводяться по всій Латвії з 2014 року і є невід'ємною частиною забезпечення боєздатності збройних сил країни. Цього року під час навчань передбачається активне пересування військової техніки та проведення польотів військових літаків на низькій висоті. Також військові будуть тренувати бойову стрільбу на полігонах.

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