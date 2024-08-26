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В сентябре в Латвии начнутся новые масштабные учения с союзниками по НАТО

Фото: флаг Латвии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 3 сентября в Латвии начнутся масштабные государственные военные учения "Namejs 2024", которые продлятся до 8 октября. К ним будут привлечены также войска союзников по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Организатором учений выступают Национальные вооруженные силы Латвии. В них примут участие около 11 000 латвийских солдат и резервистов, а также военнослужащие союзных сил НАТО, включая США, Эстонию, Литву и Канаду.

Отмечается, что целью учений является повышение готовности к выполнению задач в случае угрозы для государства. В рамках учений военные будут тренироваться сотрудничать с разными государственными и частными учреждениями, играющими важную роль в укреплении обороноспособности Латвии во время чрезвычайного положения. Особое внимание будет уделяться взаимодействию с Центром оперативного управления гражданской обороны, государственной канцелярией и другими министерствами.

Благодаря поддержке штабов НАТО и других международных партнеров, обучение "Namejs 2024" также включает мобилизационные проверки и меры по укреплению государственной границы, в том числе размещение фортификационных сооружений.

Учения "Namejs"

Военные учения "Namejs" проводятся по всей Латвии с 2014 г. и являются неотъемлемой частью обеспечения боеспособности вооруженных сил страны.

В этом году во время учений предполагается активное передвижение военной техники и проведение полетов военных самолетов на низкой высоте. Также военные будут тренировать боевую стрельбу на полигонах.

О планировании стратегии боя по нормативам НАТО и вовлечении в этот процесс опыта украинских военных - читайте в материале РБК-Украина.

 

 

Напомним, ранее в Литве сообщали об отводе Россией своих войск из Калининградской области после начала операции ВСУ на Курском направлении.

В Финляндии заявляли о желании разместить на территории своей страны войска нескольких стран НАТО из - за вероятной угрозы со стороны РФ.

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