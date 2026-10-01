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В сентябре ДТЭК вернул свет более 3 млн семей: где отключений было больше всего

17:05 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Александр Мороз
В сентябре ДТЭК вернул свет более 3 млн семей: где отключений было больше всего ДТЭК вернул электричество 3 млн семей после обстрелов РФ (фото: dtek-dnem.com.ua)
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В сентябре энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение более 3 млн семей в четырех областях и Киеве, чьи дома были обесточены в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Так, в первый месяц осени враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам операторов систем распределения "ДТЭК Сети" удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для более 3 млн домов", - говорится в нем.

Где было больше всего отключений

  • в Донецкой области в сентябре энергетики вернули электроснабжение 1,3 млн семей;
  • на Одесщине свет восстановили для 1,2 млн семей, чьи дома обесточивались в результате атак;
  • еще 433,8 тысячи домов заживили на Днепропетровщине.

А в Киеве электроснабжение вернули более 300 домохозяйств.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение почти 4,5 млн домов.

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