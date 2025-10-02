У вересні ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин після ворожих атак

Зазначається, що на Дніпропетровщині протягом місяця енергетикам вдалось повернути світло майже 186 тисячам родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Водночас на Донеччині в перший місяць осені енергетики повернули електрику понад 164 тисячам сімей регіону.

Також на Одещині енергетики відновили електропостачання 60,4 тисяч родин після атак.

Окрім того, у вересні ворог не припиняв атакувати Київ та Київщину. За місяць енергетики повернули світло понад 11 тисячам жителям області та 2,4 тисячам родин столиці.