У вересні ДТЕК повернув світло 424 тисячам родин після ворожих атак

Протягом вересня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 424 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Зазначається, що на Дніпропетровщині протягом місяця енергетикам вдалось повернути світло майже 186 тисячам родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.
Водночас на Донеччині в перший місяць осені енергетики повернули електрику понад 164 тисячам сімей регіону.
Також на Одещині енергетики відновили електропостачання 60,4 тисяч родин після атак.
Окрім того, у вересні ворог не припиняв атакувати Київ та Київщину. За місяць енергетики повернули світло понад 11 тисячам жителям області та 2,4 тисячам родин столиці.
Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад мільйона родин, що знеструмлювались через обстріли в чотирьох областях.