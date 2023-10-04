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У вересні автомобільний ринок України виріс на 70%: яких машин купили найбільше

Середа 04 жовтня 2023 04:21
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У вересні автомобільний ринок України виріс на 70%: яких машин купили найбільше Фото: продажі нових автомобілів в Україні у вересні зросли на 72% (media.renault.com)
Автор: Константин Широкун

У вересні українці придбали 5,7 тисяч нових автомобілів. Найпопулярнішою машиною став кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтопром.

За підсумками вересня продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 72% порівняно з минулим роком. З початку року дилерам вдалося реалізувати 46,9 тисяч нових автомобілів.

Лідерство на ринку у вересні втримало Toyota, якій вдалося продати 960 автомобілів. Друге місце на ринку у вересні знову у Volkswagen з результатом 653 машини. Варто зазначити, що німецькому бренду суттєво допомагають продажі електромобілів бренду з китайського ринку через "сірих" дилерів.

На третьому місці – BMW, яких продали 492 машини. Компанії вдалося додати +13% порівняно із серпнем, і цього цілком вистачило, щоб покращити свою присутність на українському авторинку. Ще більший (+17%) приріст демонстрували дилери Skoda, що дозволило автовиробнику посісти четверте місце. На п'ятому місці – компанія Renault. У вересні дилери французів втратили 11%.

Український автомобільний ринок відновлюється

З кожним місяцем після початку повномасштабного вторгнення український ринок нових автомобілів поступово відновлюється.

Також в Україні все більшим попитом користуються електромобілі. Зростання популярності електромобілів в Україні пов'язане з їх головними перевагами – низькою вартістю експлуатації та майже повною відсутністю необхідності сервісного обслуговування порівняно з машинами з ДВЗ.

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Автомобільний ринок Економіка України Renault Volkswagen
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