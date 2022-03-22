Верещук розкритикувала позицію Угорщини щодо Росії: "хочеться дешевого російського газу"
Міністер України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Угорщина має неоднозначну позицію у війні Росії проти українців. Зокрема, це викликає неприємне здивування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верещук.
За її словами, навіть не всі сателіти Росії з колишнього Радянського Союзу роблять так, як офіційне керівництво Угорщини.
"Все це викликає неприємне здивування насамперед в українських угорців, багатьох з яких я знаю особисто", написала вона.
Верещук розповіла, що Угорщина не підтримує санкції проти Росії й не пропускає зброю від інших країн через свою територію. Вона зазначила, що згодом риторика офіційного Будапешту стане відверто проросійською.
"Що це? Хочеться дешевого російського газу? Чи може нашого Закарпаття? А народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий час? Заради чого? Заради подачок від росіян?", - сказала Верещук.
Однак зазначається, що Угорщині не вдасться наживатись на проблемах України. До того ж під час Другої світової країна вже зробила неправильний вибір.
Раніше ми повідомляли, що Угорщина проти ембарго на газ з РФ і закриття неба над Україною силами НАТО.
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