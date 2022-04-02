ru ua
Сб, 02 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі

Новость на русском →
Субота 02 квітня 2022 12:27
Верещук відвідала центр розміщення переселенців у Запоріжжі Фото: Ірина Верещук (facebook com / vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у супроводі голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха відвідала один з центрів розміщення переселенців, створений у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Верещук відвідала один з шести діючих центрів розміщення вимушених переселенців, створених компанією "Метінвест" Ахметова у Запоріжжі. Тут знайшли прихисток близько 130 маріупольців, серед яких понад 20 дітей.

Міністер також поспілкувалася із врятованими переселенцями та побачила умови, в яких відновлюють свої сили українці, яких військова агресія Росії вигнала з власних будинків.

У центрі облаштовані номери з усіма необхідними меблями, побутові кімнати, працює пральня.

Також тут працюють медики: вони обстежують людей та прописують не тільки курс лікування, але й терапевтичні процедури, які роблять тут же.

"Метінвест" забезпечує безкоштовне харчування для усіх мешканців центрів, а також забезпечує людей одягом та побутовими речами - адже багато переселенців бігли з домівок фактично без речей.

"Зараз ми є свідками того, як має працювати держава в особливий період, того, що допоможе їй стати процвітаючою країною у майбутньому. Коли влада, соціально орієнтований бізнес та місцева влада працюють разом. У цьому центрі працюють волонтери "Метінвесту", люди, яким не байдуже, яким буде майбутнє нашої держави. Все це разом дає історію успіху нашій державі і дає надію на перемогу, чого я нам дуже бажаю”, - зазначила Верещук.

Як відомо, "Метінвест" створила у містах присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців. Тут людей забезпечують усім необхідним.

Також компанія, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створила гуманітарний хаб у Польщі, де збирає гуманітарну допомогу від інших країн: перші 117 тонн допомоги вже в Україні і направляються людям, які її потребують. Тим часом до Запоріжжя прямують ще 300 тонн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Ірина Верещук
NEWS
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
38-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою