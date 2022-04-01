Верещук объяснила, что Украина хочет от Красного Креста: иначе в нем нет и смысла

"Международный комитет Красного Креста пишет в своих отчетах, что уже около 500 тонн гуманитарной помощи было распределено между общинами. Но МККК имеет тот мандат и тот статус, которые не имеют другие организации. Именно поэтому мы от них требуем выполнения именно тех функций, на которые уполномочены только они", - подчеркивает Верещук.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о создании гуманитарных коридоров, сопровождении и гарантии, что соблюдение сторонами режима прекращения огня будет полным и безоговорочным.

"Этого не происходит, мы только сегодня ночью (интервью записано 31 марта, – ред.) получили письмо, которое направила РФ Красному Кресту, о том, что они готовы открыть коридор и гарантировать режим прекращения огня", - рассказала вице-премьер.

Так, они должны организовывать и сопровождать гуманитарные коридоры, подчеркивает Верещук.

"Потому что если этого нет, то нет и смысла в Красном Кресте. Я объясняю их представителям, что гуманитарную помощь в виде еды, воды, памперсов и медикаментов могут делать другие организации, и они это делают. В Украину на сегодня приехало уже более 162 тысяч тонн гуманитарной помощи", - сказала чиновник.

Еще одним ключевым требованием к Красному Кресту является вопрос пленных.

"Мы требуем полного доступа к украинским пленным на территории РФ, временно оккупированного Крыма и ОРДЛО. Ни разу нам МККК не подтвердил, что у них такой доступ был, что они видели и разговаривали с нашими пленными. А мы готовы хоть сегодня, как будет желание и способность Красного Креста, допустить их к российским пленным", - заявила вице-премьер.