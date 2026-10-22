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"Сентябрь был кошмаром": Над Киевом уже сбивают до 80% реактивных дронов, но впереди новый вызов

16:06 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
"Сентябрь был кошмаром": Над Киевом уже сбивают до 80% реактивных дронов, но впереди новый вызов Фото: спасатели на месте прилета в Киеве (Getty Images)
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Украинским силам противовоздушной обороны удалось существенно повысить эффективность уничтожения вражеских реактивных беспилотников над Киевом, подняв показатель перехвата с примерно 57% в сентябре до более 80%.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, конец августа и сентябрь 2026 года стали серьезным испытанием для столицы из-за массированного применения россиянами новых реактивных дронов. Киев традиционно принимает на себя основной удар одним из первых, поскольку вражеские БПЛА заходят, в частности, через Черниговщину и Чернобыльскую зону.

"Сентябрь действительно был кошмаром. Каждые 30-40 минут залетал один за другим, и уровень сбития был на уровне 57%. Не знали, что с этим делать. В сентябре было много попаданий: дата-центры, офис "Киевстара", "Эпицентры", пищевой и непищевой ритейл, фармкомпании", - отметил Ступак.

Эксперт подчеркнул, что сейчас ситуация в столичном регионе стала "на порядок лучше", а количество повреждений гражданской и бизнес-инфраструктуры ощутимо уменьшилось. В то же время, интенсивность атак остается высокой: в отдельные моменты в воздухе над регионом фиксируют от 10-23 до полусотни беспилотников.

Главная угроза - рост скорости БПЛА

Несмотря на успешную адаптацию защитников к текущим угрозам, Ступак предупредил о новом вызове, над которым сейчас работает враг - повышение скорости реактивных дронов.

"Сейчас эти дроны имеют скорость 500-600 км/ч. Вдруг будет 700-800 км/ч - и это не "пальцем в небо", они над этим работают. Возникает вопрос, хватит ли у нас запаса прочности и наших дронов-перехватчиков, чтобы это сбивать", - подытожил военный эксперт

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