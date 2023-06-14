"Верес" розтрощив "Металург" і зберіг прописку в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, перехідні матчі

"Верес" – "Металург" – 6:1 (перший матч – 0:1)

Голи: Крапивний, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 28, Пасіч, 82, Гайдучик, 89 – Могильний, 90+2

Вилучення: Сокол, 35 (М, пряма червона картка)

Команда Юрія Вірта фактично вирішила долю протистояння в стартові півгодини. Відкрили рахунок рівняни на 16-й хвилині завдяки автоголу. З лівого флангу пішов навіс на Шестакова, але Крапивний випередив опонента та відправив м'яч у власні ворота.

Згодом "Вересу" вдалася ударна п'ятихвилинка. Спершу господарі скористалися стандартом – Кучеров подав на дальню стійку зі штрафного, а Балан головою спрямував сферу в сітку. А далі Гагун підключився до атаки та пострілом із лінії штрафного поцілив у кут.

Геть кепськими справи "Металурга" стали на 35-й хвилині. Це запоріжець Сокол грубо в'їхав у Пасіча на власній половині та нарвався на вилучення. Не допоміг і VAR – арбітр переглянув повтор і замість другого "гірчичника" показав оборонцю пряму червону.

Добив гостей "Верес" після перерви. Пасіч виконав навіс із лівого флангу, а Балан у дотик замкнув дальню стійку. Оборона гостей опинилася в ролях статистів. А потім асистент перетворився в голеадора – Пасіч отримав м'яч на фланзі, пошив у дурні оборонця і поклав у дальній кут. У фінальні хвилини команди обмінялися голами – на м'яч Гайдучика гості відповіли взяттям воріт від Могильного.

Отже, рівняни зберегли місце у вищому дивізіоні чемпіонату України на сезон 2023/24. Натомість "Металург" продовжить виступи в Першій лізі. Останній учасник наступного розіграшу Прем'єр-ліги визначиться у другому матчі черкаського ЛНЗ та "Інгульця" з Петрова.