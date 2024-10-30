"Верес" у додатковий час переграв "Оболонь" в Кубку України

Україна, Кубок України, 1/8 фіналу

"Верес" – "Оболонь" – 2:1 (додатковий час)

Голи: Степанюк, 58, Луан, 92 – Слободян, 54 (пенальті)

Після безгольового першого тайму команди активніше заграли в другій половині. Відкрили рахунок "пивовари на 54-й хвилині, коли Слободян реалізував одинадцятиметровий. Рівняни швидко відігралися зусиллями Степанюка, який замкнув передачу Гайдучика від лінії поля.

Утім, розвиток такий старт 45-хвилинки не отримав. "Верес" і "Оболонь" не змогли визначити переможця в основний час, тож справа перейшла в овертайм. Там господарі змогли вирвати перемогу – Луан у падінні ефектно завершив атаку з правого краю.

"Верес" став сьомим чвертьфіналістом Кубка України 2024/25. Раніше путівки в наступний раунд завоювали львівський "Рух", чернівецька "Буковина", "Олександрія", житомирське "Полісся", київське "Динамо" та донецький "Шахтар". Матчі 1/4 фіналу зіграють навесні 2025 року.

Найбільшим досягненням "Вереса" в національному кубку залишається півфінал турніру в сезоні 1993/94. Тоді рівняни вибили луцький "Підшипник", житомирський "Крок", харківський "Металіст", київське "Динамо" та запорізьке "Торпедо". У півфіналі команда Михайла Дунця вилетіла від сімферопольської "Таврії".