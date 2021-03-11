"Верен команде". Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу

"Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня... Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он создать политическую силу, спикер Рады добавил, что сегодня ему "точно не до каких-то дополнительных проектов" и союзников у него нет.

"Если я на сегодня не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники?", - сказал Разумков.

Кроме того, на уточняющий вопрос о возможной поддержке со стороны экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко, Разумков добавил, что они не оказывают ему политическую или другую поддержку.