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"Верен команде". Разумков заявил, что не планирует создавать свою политсилу

Автор: Сергей Щербина

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что слухи о том, что он начал самостоятельную политическую карьеру неверны. Он остается верен президентской команде.

Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Моя позиция не меняется. Если вы посмотрите, что я говорил год назад, это будет во многом совпадать с тем, что я говорю сегодня... Надо оставаться в той парадигме, которая есть. Если она меняется, нужно четко объяснить почему", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он создать политическую силу, спикер Рады добавил, что сегодня ему "точно не до каких-то дополнительных проектов" и союзников у него нет.

"Если я на сегодня не строю никаких проектов, как у меня могут быть союзники?", - сказал Разумков.

Кроме того, на уточняющий вопрос о возможной поддержке со стороны экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и мэра Киева Виталия Кличко, Разумков добавил, что они не оказывают ему политическую или другую поддержку.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что, по данным опроса КМИС за февраль, "Слуга народа" утратила лидерство.

При этом сообщалось, что власть думает над возможностью создания новой партии президента Украины Владимира Зеленского. Перспективы такой партии оценил директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Новости Украины партияСлуга народаДмитрий Разумков
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