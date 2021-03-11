"Вірний команді". Разумков заявив, що не планує створювати свою політсилу

"Моя позиція не змінюється. Якщо ви подивіться, що я говорив рік тому, це багато в чому збігатися з тим, що я кажу сьогодні... Треба залишатися в тій парадигмі, яка є. Якщо вона змінюється, потрібно чітко пояснити чому", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на питання про те, чи планує він створити політичну силу, спікер Ради додав, що сьогодні йому "не до якихось додаткових проектів" і союзників у нього немає.

"Якщо я на сьогодні не будую жодних проектів, як у мене можуть бути союзники?", - сказав Разумков.

Крім того, на уточнююче питання про можливу підтримку з боку екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і мера Києва Віталія Кличка, Разумков додав, що вони не надають йому політичну або іншу підтримку.