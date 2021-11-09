Вердикт суда о возврате долга УЗ был написан до слушания дела, - Дейц

Президент компании уверен, что по указанию властей некоторые судьи заранее готовят решение по резонансным делам.

"После того, как "Укрзализныця" проиграла дело в Верховном суде (дело касалось возврата долга "Укрзализныци" компании VR Capital, - ред.), компания начала новое дело, где заявила, что первоначальный договор, по которому мы выкупили долговые обязательства "Укрзализныци" перед "Проминвестбанком", был незаконным. Хотя раньше - на этапе аукциона - компания была заинтересована в том, чтобы ее долг был выкуплен", - сказал он.

По его словам, в апелляционном суде вместо случайного выбора судей манипуляционным путем оставляют тех, кто будет выносить нужные решения.

"Если вы обращаетесь в апелляционный суд, то судей, которые будут рассматривать ваше дело, выбирают путем лотереи, то есть из 54-х судей случайным образом выберут троих. Мы имели одно дело в апелляционном суде и нам сообщили, что перед рассмотрением именно нашего дела 51 из 54 судей либо болеют, либо ушли в отпуск - случайно… Таким образом, были избраны именно те три судьи, которые были доступны. Удивительное и невероятное совпадение", - иронизирует инвестор Дейц.