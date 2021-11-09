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Вердикт суду щодо повернення боргу УЗ був написаний до слухання справи, - Дейц

Автор: Наталія Гурковська

Президент VR CAPITAL, керуючий інвестиційним фондом VR GLOBAL PARTNERS Річардом Дейц вклав в якості інвестицій 1 млрд доларів та до цього часу так і не зміг повернути свої кошти, попри супровіду справи досвідченими юристами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю інвестора журналісту Юрію Романенку.

Президент компанії впевнений, що за вказівкою влади деякі судді заздалегідь готують рішення щодо резонансних справ.

"Після того, як "Укрзалізниця" програла справу у Верховному суді (справа стосувалася повернення боргу "Укрзалізниці" компанії VR Capital, - ред.), компанія розпочала нову справу, де заявила, що початковий договір, за яким ми викупили боргові зобов'язання "Укрзалізниці" перед "Промінвестбанком", був незаконним. Хоча раніше - на етапі аукціону - компанія була зацікавлена в тому, щоб її борг був викуплений", - сказав він.

За його словами, в апеляційному суді замість випадкового вибору суддів маніпулятивним шляхом залишають тих, хто виноситиме потрібні рішення.

"Якщо ви звертаєтесь до апеляційного суду, то суддів, що розглядатимуть вашу справу, обирають шляхом лотереї, тобто з 54-х суддів випадковим чином виберуть трьох. Ми мали одну справу в апеляційному суді і нам повідомили, що перед розглядом саме нашої справи 51 з 54-х суддів або хворіють, або пішли у відпустку - випадково… Таким чином, були обрані саме ті три судді, що були доступні. Дивовижне і неймовірне співпадіння", - іронізує інвестор Дейц.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що VR Capital оскаржить рішення апеляційного суду щодо недійсності права вимоги до УЗ.

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