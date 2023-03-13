Вербують та фальсифікують результати. Росія використовує спорт як інструмент гібридної війни

Російська Федерація не цурається будь-яких способів ведення війни. Влада РФ перетворює спортивні змагання на ідеологічне й пафосне дійство для того, щоб показати свою зверхність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Збройних Сил України.

Лише за рік повномасштабного вторгнення в Україну від рук росіян загинули понад 200 українських спортсменів і тренерів. Було зруйновано сотні спортивних об’єктів.

"Російське - значить токсичне і вбивче. Чим швидше світ це збагне, тим швидше вдасться захистити істинний дух Олімпійських змагань та світового спорту", - сказано в повідомленні.

Окупанти завжди використовували гучні спортивні змагання для того, щоб відвернути увагу від своїх військових дій. Окрім цього вони не шкодували грошей на лобіювання проведення змагань.

Так, проведення зимових Олімпійських ігор в Сочі коштувало росіянам 50 мільярдів доларів. При цьому за кілька років до Олімпіади в Сочі росіяни розробили державну програму підтримки використання допінгу.

"Так щоби росіяни змалечку звикали до рашистської істини: не можеш змагатися в чесних умовах - шукай спосіб надурити всіх. Тож посеред ночі спеціально навчені агенти підміняли зразки "допінгової" сечі російських спортсменів на чисті, передаючи їх через «отвір», просвердлений в стіні антидопінгової лабораторії. Коли рашистську сечу досліджували наступного дня, вона була чиста, немов сльоза радянської комсомолки", - сказано в повідомленні.

Окрім цього Кремль полюбляє вчиняти вторгнення у чужі країни тоді, коли увага всього світу сфокусована на великих спортивних подіях. Наприклад у серпні 2008 року вони зробили з вторгненням у Грузію, а 2014 року під виглядом ротації угруповання, що забезпечувало охорону Олімпійських ігор у Сочі, росіяни перекидали військові сили через Керченську протоку в Крим, готуючись до окупації.

"Спорт як інструмент гібридної війни росія використовує десятиліттями. У роки, що передували Революції Гідності, рашисти затягували український спорт у своє болото, що мало створити ілюзію щасливого пострадянського простору та спровокувати ностальгічний плач за радянськими чемпіонатами", - розповіли в ЗСУ.

Тоді на російські гроші було створено хокейний чемпіонат за участю команд Росії, Білорусі, Казахстану, Латвії та України. Згодом було створено баскетбольну Єдину лігу, куди ввійшли клуби з Литви, Латвії, Естонії, Білорусі та Казахстану.

Під час Революції Гідності було зупинено створення ще одного гібридного породження росіян - "Об’єднаного чемпіонату Росії та України з футболу". Там мали грати по 9 клубів із кожної країни.

У 2000-х роках росіяни нібито підкупили чиновників Міжнародної федерації футболу і гарантували собі цим проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року. А до того російський футбол зробив диверсійну вилазку на Чемпіонат Європи у Франції. Тоді угруповання російських тітушок у французькому Марселі напали на англійських футбольних фанатів.

"Щонайменше 100 осіб були травмовані, 30 опинилися в госпіталі, життя п'ятьох опинилося під загрозою. Росіяни добивали лежачих, натовпом били одного. Словом, звичний російський народний спорт розбивання своєї гідності об асфальт... Путін пригрів у своїх старечих обіймах не тільки гімнастку Кабаєву, але й чимало російських спортсменів. Тож станом на 2020-й рік число спортсменів і осіб, пов'язаних зі спортом, у Держдумі складало 7% від усіх депутатів", - нагадали в ЗСУ.