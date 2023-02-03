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Вербовка заключенных в группу "Вагнер" значительно замедлилась, - британская разведка

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Москва, Пятница 03 февраля 2023 09:33
Вербовка заключенных в группу "Вагнер" значительно замедлилась, - британская разведка Фото: повара Путина лишили неограниченного потока зеков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Масштабы программы вербовки заключенных российской военизированной группой "Вагнер", вероятно, значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, по данным Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН), опубликованным 31 января, численность заключенных в стране составляет 433 тысяч человек, что предполагает сокращение на 6 тысяч заключенных с ноября 2022 года. Напротив, данные ФСИН указывают на уменьшение на 23 тысяч с сентября по ноябрь. Вербовка "Вагнера", вероятно, была основным фактором, способствовавшей этой тенденции.

Кроме того, неподтвержденные данные от украинских военных за последние десять дней свидетельствуют о том, что российская сторона стала меньше полагаться на атаки боевиков "Вагнера" в стиле живой волны в ключевых секторах, сообщает британская разведка.

"Значительная напряженность между "Вагнером" и Министерством обороны России проявляется публично. Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично ответственна за сокращение предложения осужденных", - отмечают в Минобороны Британии.

В январе британская разведка сообщала, что численность так называемой ЧВК "Вагнера" на российско-украинском фронте достигает 50 тысяч человек. Частично ЧВК финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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