Вербовали украинцев и готовили диверсии. На Донбассе разоблачили сеть агентов ФСБ

По информации силовиков, сетью руководил один из боевиков разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований РФ.

Спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, которые были завербованы на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, украинцев направляли на осуществление разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Известно, что один из членов сети уже задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.