UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вербовали украинцев и готовили диверсии. На Донбассе разоблачили сеть агентов ФСБ

Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе контрразведчики СБУ разоблачили членов агентурной сети, действовавшей под кураторством российской ФСБ. Фигуранты вербовали украинцев, а также готовили диверсии в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, сетью руководил один из боевиков разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований РФ.

Спецслужбы установили, что в состав группы входили граждане Украины, которые были завербованы на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, украинцев направляли на осуществление разведки военных объектов в районе проведения ООС для совершения на них диверсионных акций.

Известно, что один из членов сети уже задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныФСБДонбасс