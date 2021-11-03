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Вербували українців та готували диверсії. На Донбасі викрили мережу агентів ФСБ

Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі контррозвідники СБУ викрили членів агентурної мережі, що діяла під кураторством російської ФСБ. Фігуранти вербували українців, а також готували диверсії в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, мережею керував один із бойовиків розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань РФ.

Спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, українців направляли на здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.

Відомо, що одного із членів мережі вже затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

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