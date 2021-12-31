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Вербовали наемников в Сирию: троим украинцам грозит 10 лет тюрьмы

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 13:06
Вербовали наемников в Сирию: троим украинцам грозит 10 лет тюрьмы Фото: СБУ разоблачила злоумышленников, которые вербовали боевиков (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении группировки, которая вербовала боевиков на войну в Сирию. Им грозит 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники искали "туристов" для участия в вооруженном конфликте на стороне военных отрядов сирийского режима. Отбирали кандидатов среди людей с боевым опытом из разных уголков страны, в том числе из криминальных кругов. Им обещали платить от 5 до 10 тысяч долларов в месяц.

Установлено, что преступную группировку организовал житель Киева. К этой деятельности он привлек еще двоих жителей столичного региона.

Трое украинцев сейчас задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, Служба безопасности Украины накрыла международную банду, которая занималась наркобизнесом и похищениями в Донецкой области. На сегодня задержаны двое руководителей группировки.

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