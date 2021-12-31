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Вербували найманців до Сирії: трьом українцям загрожує 10 років ув'язнення

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 13:06
Вербували найманців до Сирії: трьом українцям загрожує 10 років ув'язнення Фото: СБУ викрила зловмисників, які вербували бойовиків (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо угруповання, яке вербувало бойовиків на війну до Сирії. Їм загрожує 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники шукали "туристів" для участі в збройному конфлікті на боці військових загонів сирійського режиму. Відбирали кандидатів серед людей із бойовим досвідом із різних куточків країни, зокрема з кримінальних кіл. Їм обіцяли платити від 5 до 10 тисяч доларів на місяць.

Встановлено, що злочинне угруповання організував мешканець Києва. До цієї діяльності він залучив ще двох мешканців столичного регіону.

Трьох українців зараз затримано. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки України накрила міжнародну банду, яка займалася наркобізнесом та викраденнями в Донецькій області. На сьогодні затримано двох керівників угруповання.

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Служба безпеки України
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