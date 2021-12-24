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Похищения и наркобизнес: СБУ накрыла международную банду в Мариуполе

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Мариуполь, Пятница 24 декабря 2021 12:00
Похищения и наркобизнес: СБУ накрыла международную банду в Мариуполе Фото: СБУ накрыла банду в Мариуполе (ssu.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Служба безопасности Украины накрыла международную банду, которая занималась наркобизнесом и похищениями в Донецкой области. На сегодня задержаны двое руководителей группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.

Сообщается, что в Мариуполе прошла спецоперация по нейтрализации интернациональной банды. По данным следствия, ее участники похищали людей, заставляли их продавать наркотики, а в случае отказа угрожали убийством.

Деятельность группировки координировалась "вором в законе", который находится в одной из стран Ближнего Востока. В частности, банда под его руководством наладила сбыт тяжелых наркотиков в Донецкой области.

"Для маскировки противоправной деятельности "товар" заказчикам передавали через местных жителей, насильственно втягиваемых в наркобизнес. Кроме того, уголовники терроризировали и запугивали жителей региона путем разбойных нападений на граждан и выбивания с них денег", - говорится в сообщении.

В частности, они создавали конфликтные ситуации, после чего вынуждали жертв возвращать несуществующие долги. Задокументированы факты вымогательства денег на сумму около 20 тысяч долларов.

СБУ задержала двух организаторов банды на передаче части денег от потерпевшего. Их подозревают в вымогательстве, разбое и похищении людей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников банды.

Фото: СБУ накрыла банду в Мариуполе (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности Украины Мариуполь
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