UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора

Фото: Дмитро Вербицький (gp.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького звільнили з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Сьогодні, 1 липня, генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Вербицького за власним бажанням.

Справа Вербицького

Згідно з нещодавнім розслідуванням проекту "Схеми", дівчина заступника генерального прокурора України Дмитра Вербицького веде розкішне життя. У 2024 році Христина Ільницька придбала елітний автомобіль Porsche та триповерховий котедж у Києві. Загальна вартість цих покупок сягає 52 мільйонів гривень.

Сам Вербицький заперечує свою причетність до фінансування цих придбань. Проте, офіційно задекларований дохід Ільницької за останні 10 років складає лише близько 360 тисяч гривень.

Цей випадок викликав широкий резонанс у суспільстві та призвів до відкриття кримінального провадження Національним антикорупційним бюро України щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що було розпочате службове розслідування щодо Вербицького.

21 червня Вербицького відсторонили від виконання обов'язків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс Генпрокурора