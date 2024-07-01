RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

Фото: Дмитрий Вербицкий (gp.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого уволили с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сегодня, 1 июля, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении Вербицкого по собственному желанию.

Дело Вербицкого

Согласно недавнему расследованию проекта "Схемы", девушка заместителя генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого ведет роскошную жизнь. В 2024 году Кристина Ильницкая приобрела элитный автомобиль Porsche и трехэтажный коттедж в Киеве. Общая стоимость этих покупок достигает 52 миллионов гривен.

Сам Вербицкий отрицает свою причастность к финансированию этих приобретений. Однако, официально задекларированный доход Ильницкой за последние 10 лет составляет лишь около 360 тысяч гривен.

Этот случай вызвал широкий резонанс в обществе и привел к открытию уголовного производства Национальным антикоррупционным бюро Украины относительно возможного незаконного обогащения Вербицкого.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что было начато служебное расследование по Вербицкому.

21 июня Вербицкого отстранили от исполнения обязанностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора